BRUNO VESPA INFAME | CAOS RAI PER LA SCRITTA IN ASCENSORE CONTRO IL GIORNALISTA
Caos in Rai dove nell’ascensore della storica sede di Via Teulada a Roma è stata incisa una frase ingiuriosa contro Bruno Vespa, colonna dell’informazione pubblica. Immediato lo sdegno e lo stupore per la scritta “Vespa infame”, a cui ha fatto seguito una nota dei vertici che condanna con fermezza la scritta offensiva comparsa nell’ascensore della sede di Via Teulada. Si tratta di un episodio grave che rappresenta una forma di intimidazione e di intolleranza inaccettabile. Simili comportamenti non appartengono alla cultura del dialogo e del rispetto che devono caratterizzare ogni luogo di lavoro, tanto più una sede del Servizio Pubblico radiotelevisivo. 🔗 Leggi su Bubinoblog
