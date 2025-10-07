Broken Sword The Smoking Mirror Reforged annunciato con Trailer e dettagli

Revolution Software ha annunciato ufficialmente Broken Sword – The Smoking Mirror: Reforged, una nuova edizione completamente rinnovata del secondo capitolo della storica saga di avventure grafiche. Il titolo, attualmente in sviluppo per PC (Windows, Mac e Linux) e console (PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo Switch), debutterà all’inizio del 2026, segnando un nuovo capitolo nella rinascita di uno dei franchise più amati del genere punta e clicca. Un ritorno alle origini con uno sguardo al futuro. Il progetto nasce sulla scia del successo di Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged, uscito nel 2024 e acclamato dalla critica come “ un nuovo standard per rendere le avventure grafiche accessibili al pubblico moderno ”. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Broken Sword The Smoking Mirror Reforged annunciato con Trailer e dettagli

