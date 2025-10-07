Brescia sparatoria nel campo nomadi | il video sul cellulare del figlio risolve il giallo

Sparava anche lei, anche Dolores Dori, morta in una faida tra sinti. È grazie a questo video trovato sul telefonino del figlio 16enne che gli investigatori sono riusciti a risolvere il giallo della 44enne ferita a morte il 2 ottobre scorso nel campo nomadi di Lonato del Garda nel bresciano. Con il cellulare il ragazzo ha ripreso l'agguato: l'auto che arriva, sfonda il cancello, gli occupanti che scendono, lo scontro, i colpi esplosi all'impazzata. Nel filmato si vede la vittima che apre il fuoco contro la famiglia rom rivale e viene colpita mentre spara. Poi viene abbandonata dal marito davanti all'ospedale di Desenzano del Garda, ma per lei ormai non c'è più nulla da fare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Brescia, sparatoria nel campo nomadi:"il video sul cellulare del figlio risolve il giallo

Due fermi nell'ambito dell'indagine per l'omicidio di Dolores Dori, originaria del vicentino, avvenuto a Lonato in provincia di Brescia. Il giovane ha ripreso con il suo cellulare le fasi salienti della sparatoria, consentendo di ricostruirne la dinamica

Due fermi nell'ambito dell'indagine per l'omicidio di Dolores Dori, originaria del vicentino, avvenuto a Lonato in provincia di Brescia. Il giovane ha ripreso con il suo cellulare le fasi salienti della sparatoria, consentendo di ricostruirne la dinamica

