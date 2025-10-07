Brescia sparatoria nel campo nomadi | il video sul cellulare del figlio risolve il giallo

Sparava anche lei, anche Dolores Dori, morta in una faida tra sinti. È grazie a questo video trovato sul telefonino del figlio 16enne che gli investigatori sono riusciti a risolvere il giallo della 44enne ferita a morte il 2 ottobre scorso nel campo nomadi di Lonato del Garda nel bresciano. Con il cellulare il ragazzo ha ripreso l'agguato: l'auto che arriva, sfonda il cancello, gli occupanti che scendono, lo scontro, i colpi esplosi all'impazzata. Nel filmato si vede la vittima che apre il fuoco contro la famiglia rom rivale e viene colpita mentre spara. Poi viene abbandonata dal marito davanti all'ospedale di Desenzano del Garda, ma per lei ormai non c'è più nulla da fare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

