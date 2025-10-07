Magasa, 7 ottobre 2025 – Una produzione di nicchia, ricetta tramandata in secoli di storia e delizia “a tiratura limitata", dati i pochissimi “furmagiatt” che si misurano nella preparazione. Il formaggio bresciano Tombea è diventato festeggia la nomina a presidio Slow Food. L’ambiente di produzione. Si tratta di un formaggio a latte crudo prodotto da due casar i a 1.200 metri a Magasa, in val Vestino, nel Bresciano, tra il lago di Garda e il lago d'Idro. Il Tombea prende il nome dal monte che domina gli alpeggi sui quali, da maggio a settembre, pascolano le vacche di razza Bruna Alpina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia: il (rarissimo) formaggio Tombea diventa presidio Slow Food