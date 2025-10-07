Otto persone sono state arrestate (4 n carcere e 4 ai domiciliari) per l’agguato contro Angelo Ferandi, titolare della Cavifer, azienda specializzata nello smaltimento di materiali ferrosi e metalli, l’1 marzo 2024. Dalle prime ore della mattina, nelle province di Brescia, Bergamo e Verona, militari del Nucleo Investigativo di Brescia e della Compagnia di Desenzano del Garda, supportati dai reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a una misura cautelare, emessa dal gip di Brescia su richiesta della locale Dda, nei confronti di 8 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di tentato omicidio, tentata rapina, detenzione e porto illegale di armi, associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Brescia: agguato a imprenditore a Montichiari, 8 arresti