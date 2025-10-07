Brembo il campione di motociclismo Andrea Dovizioso in visita alla sede al Kilometro Rosso
Stezzano. Conoscere il dietro le quinte di un’azienda, è sempre affascinante. E lo è stato ancora di più per il campione del mondo 125 (2004) e MotoGP Legend, Andrea Dovizioso, che ha trascorso una vita in sella a moto con freni Brembo. Ad accoglierlo presso la sede situata all’interno del parco tecnologico Kilometro Rosso, alle porte di Bergamo, il Top Management dell’azienda, nel dettaglio Matteo Tiraboschi – Presidente Esecutivo, Cristina Bombassei – Chief Legacy Officer, Mario Almondo – COO Brembo Performance, Mauro Piccoli – CMO Brembo e Luca Di Leo – CCO Brembo. Una visita di piacere, attraverso cui Andrea ha potuto conoscere le aree aziendali più innovative. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: brembo - campione
