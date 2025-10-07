Braida | La squadra rossonera ha finalmente un’identità

Ariedo Braida, storico dirigente rossonero, ha parlato del Milan a 'Stile TV' durante “Salite sulla giostra”, trasmissione di Raffaele Auriemma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

braida squadra rossonera haBraida: “La squadra rossonera ha finalmente un’identità” - Ariedo Braida, storico dirigente rossonero, ha parlato del Milan a 'Stile TV' durante “Salite sulla giostra”, trasmissione di Raffaele Auriemma ... Lo riporta msn.com

