Braida | La squadra rossonera ha finalmente un’identità
Ariedo Braida, storico dirigente rossonero, ha parlato del Milan a 'Stile TV' durante “Salite sulla giostra”, trasmissione di Raffaele Auriemma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: braida - squadra
Braida: «Scudetto? L’Inter non starà a guardare, ma c’è una squadra dominante. Su Nico Paz…»
Braida: “Allegri al Milan? Vedo una squadra disciplinata, possono ancora migliorare”
Inter, senti Ariedo Braida: “Lotta scudetto? La squadra di Chivu non starà a guardare. Nico Paz talento e magia”
https://milannews24.com/juve-milan-braida-commento-elogi-allegri/… Juve Milan Braida promuove la squadra di Allegri - X Vai su X
L'ex Carcarese entra a far parte della squadra di Diego Alessi Finale FC Vai su Facebook
Braida: “La squadra rossonera ha finalmente un’identità” - Ariedo Braida, storico dirigente rossonero, ha parlato del Milan a 'Stile TV' durante “Salite sulla giostra”, trasmissione di Raffaele Auriemma ... Lo riporta msn.com
Braida: “Il Milan finalmente ha un’identità. Contro la Juve meritava” - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ariedo Braida, dirigente sportivo. Secondo milannews.it