Braccialetti anti-aggressione nei pronto soccorso | la proposta per proteggere medici e infermieri

Un braccialetto elettronico, non per monitorare un detenuto fuori dal carcare o una persona con divieto di avvicinamento per una denuncia per stalking o molestie, bensì per proteggere il personale medico. È l’iniziativa innovativa lanciata a Treviso, dove si sta assistendo a un boom di aggressioni nei confronti di medici e infermieri. Un braccialetto elettronico per proteggere medici e infermieri. I dispositivi messi a disposizione del personale medico del Pronto Soccorso della città veneta sono dotati di Sim e monitorano i parametri vitali. La loro utilità sta nel fatto che sono in grado di rilevare anomalie, come nel caso di perdita di conoscenza o cadute in seguito, per esempio, a spintoni e aggressioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

