Braccialetti anti-aggressione nei pronto soccorso | la proposta per proteggere medici e infermieri
Un braccialetto elettronico, non per monitorare un detenuto fuori dal carcare o una persona con divieto di avvicinamento per una denuncia per stalking o molestie, bensì per proteggere il personale medico. È l’iniziativa innovativa lanciata a Treviso, dove si sta assistendo a un boom di aggressioni nei confronti di medici e infermieri. Un braccialetto elettronico per proteggere medici e infermieri. I dispositivi messi a disposizione del personale medico del Pronto Soccorso della città veneta sono dotati di Sim e monitorano i parametri vitali. La loro utilità sta nel fatto che sono in grado di rilevare anomalie, come nel caso di perdita di conoscenza o cadute in seguito, per esempio, a spintoni e aggressioni. 🔗 Leggi su Dilei.it
I primi 120 braccialetti anti-aggressione sono destinati agli operatori dei Pronto Soccorso della Marca essendo l'area più colpita da episodi di violenza
120 braccialetti anti aggressione da dare in dotazione ai medici dei Pronto Soccorso dell'Ulss 2
Braccialetti anti-aggressione nei pronto soccorso: la proposta per proteggere medici e infermieri - Un braccialetto elettronico, non per monitorare un detenuto fuori dal carcare o una persona con divieto di avvicinamento per una denuncia per stalking o molestie, bensì per proteggere il personale
Aggressioni ai medici, l'Usl: «Un caso al giorno». In pronto soccorso arrivano 120 braccialetti per lanciare l'allarme - Boom di aggressioni contro il personale sanitario negli ospedali della Marca.