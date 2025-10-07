Boza Tunisia i migranti protagonisti al WeWorld Festival

Inizia oggi, 7 ottobre, a Bologna il WeWorld Festival che proseguirà fino al 12 ottobre con un programma ricco di incontri che hanno l’obiettivo di stimolare riflessioni e confronto. Il tema di questa seconda edizione è “sentire è un atto politico”, e ha come obiettivo la riscoperta dell’empatia in un momento storico ricco di crisi su scala globale. Il festival sarà composto da proiezioni, eventi e incontri pubblici distribuiti in varie sedi, a partire dalle sale cinematografiche Lumiere e Modernissimo fino al Das – Dispositivo arti sperimentali. Temi centrali saranno i diritti umani, parità di genere, giustizia climatica e sociale con attenzione ad alcune delle principali crisi del momento. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Boza Tunisia, i migranti protagonisti al WeWorld Festival

In questa notizia si parla di: boza - tunisia

Boza Tunisia, i migranti protagonisti al WeWorld Festival - “Boza” è una parola molto nota tra i migranti che partono dalla Tunisia: significa “movimento”, da intendere anche come “partenza”, ed è la parola che spesso si pronuncia quando un’imbarcazione è ... tpi.it scrive

Tunisia: 70% migranti subsahariani non ha fiducia in Ong - Secondo uno studio condotto dall'Ong Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes) e dall'Università di Sfax, circa il 70% dei migranti subsahariani in situazione irregolare in Tunisia non ... Come scrive ansa.it