andamento al botteghino di “the smashing machine” con dwayne johnson. Il film “The Smashing Machine”, interpretato da Dwayne Johnson, rappresenta uno degli ultimi progetti dell’attore che, nonostante le aspettative, ha registrato risultati deludenti al box office. Questa pellicola biografica, diretta da Benny Safdie e incentrata sulla vita del lottatore MMA Mark Kerr, ha suscitato interesse per la sua forte componente emotiva e il coinvolgimento di Johnson nel ruolo principale. performance critica e ricezione commerciale. Nonostante le recensioni siano generalmente positive e alcuni critici abbiano suggerito che potrebbe essere una delle interpretazioni più convincenti della carriera di Johnson, il risultato economico è stato molto sotto le attese. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Box office di dwayne johnson: il rock sta perdendo la sua attrattiva?