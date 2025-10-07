Botulino nel miele bimbo di 6 mesi colpito da paralisi improvvisa | salvato col siero dopo corsa di 800km

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il piccolo salvato all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari grazie a una diagnosi tempestiva dei medici e alla corsa della polizia per portare il siero antibotulinico al Centro antiveleni di Pavia. Il bambino ricoverato in terapia intensiva è guarito completamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bimbo di 6 mesi salvato dal botulismo infantile: “Intossicato dal miele”. È vivo grazie all’antidoto - Gli infettivologi hanno subito attivato la procedura di emergenza: in poche ore il siero è arrivato da Pavia ... Si legge su ilgiorno.it

botulino miele bimbo 6Botulino nel miele: bimbo di 6 mesi salvato all'ospedale Giovanni XXIII di Bari, è tornato a casa - Grazie a una diagnosi lampo e a un corretto lavoro di squadra: il piccolo presentava una paralisi delle pupille, scarsa reattività agli stimoli e progressiva debolezza muscolare, tutti sintomi suggest ... msn.com scrive

