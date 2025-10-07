Botulino nel miele bimbo di 6 mesi colpito da paralisi improvvisa | salvato col siero dopo corsa di 800km

Il piccolo salvato all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari grazie a una diagnosi tempestiva dei medici e alla corsa della polizia per portare il siero antibotulinico al Centro antiveleni di Pavia. Il bambino ricoverato in terapia intensiva è guarito completamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: botulino - miele

Botulino nel miele, bimbo di 6 mesi salvato al Pediatrico di #Bari: farmaco somministrato in meno di 24 ore - X Vai su X

Miele biologico… ma davvero! Prodotto da Elio Varni, apicoltore locale che conosciamo di persona: ci porta il miele, ci racconta delle sue api e dei fiori che visitano tra Val Polcevera, Parco Antola e Valle Scrivia. Nomadismo, varietà di fioriture, laboratorio - facebook.com Vai su Facebook

Bimbo di 6 mesi salvato dal botulismo infantile: “Intossicato dal miele”. È vivo grazie all’antidoto - Gli infettivologi hanno subito attivato la procedura di emergenza: in poche ore il siero è arrivato da Pavia ... Si legge su ilgiorno.it

Botulino nel miele: bimbo di 6 mesi salvato all'ospedale Giovanni XXIII di Bari, è tornato a casa - Grazie a una diagnosi lampo e a un corretto lavoro di squadra: il piccolo presentava una paralisi delle pupille, scarsa reattività agli stimoli e progressiva debolezza muscolare, tutti sintomi suggest ... msn.com scrive