Bottiglie contro la giornalista di Fuori dal Coro l’aggressione shock durante il servizio | agghiacciante
Grave episodio di violenza a Treviso, dove la giornalista Cristina Autore, inviata della trasmissione Fuori dal coro in onda su Retequattro, è stata aggredita da un gruppo di adolescenti mentre stava realizzando un servizio sulle baby gang. L’inviata stava intervistando due giovani in centro città, sotto i portici, quando la situazione è degenerata. Un gruppo di ragazzini, apparentemente tra i 14 e i 16 anni, ha iniziato a urlare contro la troupe televisiva. In pochi secondi, dalle parole si è passati ai fatti: i giovani hanno iniziato a lanciare bottiglie, una delle quali ha colpito la giornalista al ginocchio, provocandole una contusione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
