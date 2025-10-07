Botte ai bimbi dell' asilo nido sospese tre educatrici a Potenza | dai video le prove delle violenze fisiche e verbali
Atteggiamenti prevaricatori e violenti «nei confronti degli infanti a loro affidati». Offese, frasi denigratorie, schiaffi, calci, pizzichi, capelli tirati e forti scossoni a 36 bambini con meno di tre anni. Il tutto ripreso dalle telecamere installate in un asilo nido di Potenza, il Melograno, dai Carabinieri, che hanno notificato a tre donne la sospensione per un anno dall’esercizio della professione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
