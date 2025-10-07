Bossetti e Yara… Lovati choc le sue parole scatenano un putiferio
Il nome di Massimo Lovati, avvocato noto per la sua attività legata a casi di rilievo nazionale, è tornato al centro dell’attenzione pubblica nelle ultime ore. Le sue recenti affermazioni, rilasciate durante una puntata del podcast Falsissimo condotto da Fabrizio Corona, hanno suscitato reazioni forti e acceso un ampio dibattito sui social e nei media. Le dichiarazioni riguardano il caso dell’omicidio di Yara Gambirasio e la strategia difensiva adottata in passato per Massimo Bossetti, condannato per l’uccisione della giovane di Brembate di Sopra. Leggi anche: Bimbo di 6 mesi colpito da paralisi improvvisa: cosa aveva mangiato. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: bossetti - yara
Garlasco, esaurito il dna sulla garza: il paragone con Massimo Bossetti e l'omicidio di Yara Gambirasio
“Yara mai uscita viva dalla palestra”: Bossetti, nuove rivelazioni sul caso
Caso Yara Gambirasio, per i legali di Massimo Bossetti "non è uscita viva dal centro sportivo": nuova ipotesi
Asianajaja Massimo Lovatin järkyttävät lausunnot Falsissimosta: "Bossetti ja Yara..." - L'avvocato Lovati riaccende il caso Bossetti e la morte di Yara Gambirasio: dichiarazioni forti e una strategia che fa discutere. Secondo notizie.it