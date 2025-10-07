Bosco Rosso Algaxia si smarca dalla Regione e attacca il Comune | Stop improvviso

Romatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il bosco rosso è un nostro progetto e non è un parco per gli ultimi incontri”. L’associazione Algaxia prende le distanze dalla Regione e risponde al Comune di Roma: “L’assessorato all’Ambiente aveva accolto con entusiasmo l’iniziativa, che stava già prendendo corpo in diversi municipi. Poi lo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Bosco Rosso, Algaxia si smarca dalla Regione e attacca il Comune: "Stop improvviso" - L'associazione interviene a seguito delle polemiche sul progetto: "L'assessorato all'Ambiente ci aveva proposto anche delle aree in cui realizzarlo" ... Si legge su romatoday.it

Femminicidi, ancora polemica per il "Bosco rosso": "I soggetti coinvolti non hanno esperienza in materia" - Nel progetto del “bosco rosso” non sarebbero state coinvolte realtà con esperienza nel contrasto alle violenze di genere. Segnala romatoday.it

