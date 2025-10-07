Bosco dello Sport avviato il cantiere dello stadio Il sindaco | L' opera è iniziata | VIDEO
«L'opera è iniziata». Con queste parole, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha annunciato oggi l'avvio del cantiere per la realizzazione dello stadio al Bosco dello Sport di Tessera. «Abbiamo fatto le riunioni operative - ha dichiarato il primo cittadino -, e siamo tutti carichi ».Clicca qui. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Bosco dello sport senza stazione ferroviaria. Tomaello: «Bisogna trovare i soldi. Coinvolto anche il ministro Abodi» - Doccia fredda in Municipalità a Favaro alla notizia che la stazione ferroviaria prevista a Tessera in prossimità del Bosco dello sport potrebbe non essere pronta nel ... Come scrive ilgazzettino.it