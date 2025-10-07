Boschi-Mannocchi scontro social sulla Leopolda | Attacchi chi balla proprio il 7 ottobre? Che caduta di stile

(Adnkronos) – "Cara Francesca Mannocchi, i ragazzi della stazione Leopolda hanno discusso per tre giorni di Gaza, Ucraina, Sudan, lavoro, università, salute mentale. Hanno fatto proposte, hanno studiato, hanno parlato. Se per due ore ballano davvero avverti il bisogno di alzare il ditino e di farci la morale?". Così in un post sui social Maria . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Gli organizzatori della leopolda sapevano benissimo che le date erano vicine al 7 ottobre e al centro delle proteste mondiali contro il genocidio, avrebbero potuto spostare la festicciola o rinunciare al dj set. Ha ragione Francesca Mannocchi, la Boschi faccia m - X Vai su X

Francesca Mannocchi a #inonda: “Non possiamo dire che a Gaza sono tutti terroristi, non significa nulla. E’ come dire che tutti i siciliani sono mafiosi. Questo ci fa perdere l’orizzonte storico ed è nostro compito ricostruirlo (…) Io non accetto che non ci sia distin - facebook.com Vai su Facebook

Scontro Senaldi–Mannocchi: “A Gaza tutti terroristi?” – “No, 63mila morti e bambini amputati senza anestesia lo dimostrano” - Acceso confronto televisivo tra Pietro Senaldi, vicedirettore di Libero, e la giornalista Francesca Mannocchi, sul tema della guerra a Gaza e delle conseguenze del conflitto. Scrive la7.it

