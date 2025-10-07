Borseggiatore seriale a Codroipo derubate quattro donne

Udinetoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata di furti con destrezza a Codroipo, dove si sono verificati quattro borseggi. A quattro donne, tutte over 70, è stato sottratto il portafogli, dove tenevano contanti e documenti, senza che se ne accorgessero: si tratta di quattro casi separati, ma è fortemente probabile che l'autore sia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: borseggiatore - seriale

Cerca Video su questo argomento: Borseggiatore Seriale Codroipo Derubate