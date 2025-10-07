Borse di emergenza e manuale di sopravvivenza | così Taiwan si prepara all' invasione cinese

Cosa fare nel caso in cui i soldati dell' Esercito Popolare Cinese dovessero sferrare un'offensiva contro Taiwan? Come dovrebbero comportarsi i cittadini dell'isola nel bel mezzo di un simile scenario di crisi? Per rispondere a queste domande vitali è necessario leggere l'ultimo manuale di difesa pubblicato da Taipei. Un manuale che contiene le linee guida sulla sicurezza e le misure da mettere in pratica a fronte di eventuali emergenze. Si tratta di una specie di guida per la protezione che ha un obiettivo ben preciso: istruire i taiwanesi sul da farsi qualora dovesse verificarsi un attacco da parte di Pechino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

