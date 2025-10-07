Borsa sospetta vicino alla sinagoga intervengono gli artificieri
Una borsa da donna sospetta è stata trovata questa mattina, 7 ottobre 2025, nei pressi della sinagoga di via Bertora, a Genova.Il ritrovamento ha fatto scattare l'allarme in un clima che oggi è già teso per l'anniversario dell'attentato terroristico di Hamas in Israele.Sul posto sono intervenuti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Genova, 7 ottobre: allarme bomba nei pressi della Sinagoga di via Bertora, borsa sospetta abbandonata, intervengono gli artificieri - Bertora, dove è stata rafforzata la vigilanza in ragione della data che ricorda il massacro di ebrei perpetrato da Hamas nel '23 ... Secondo telenord.it