Borsa di studio per Laerte Domenica la consegna
La mattina del 28 gennaio del 2024 la città si svegliò attonita per la tragica scomparsa di Laerte Mulinacci, deceduto nella notte fuori porta Tufi in un incidente con il suo scooter. Ricercatore all’ Università di Firenze, contradaiolo della Tartuca e conosciutissimo tifoso della Robur, causò una forte ondata di emozione a tenere viva la sua memoria, in primis per i genitori colpiti da tanto dolore. Ora arriva il momento di consegnare la borsa di studio in ricordo di Laerte Mulinacci voluta appunto fortemente dal babbo Lorenzo e dalla mamma Senia Pocci. La consegna avverrà domenica alle 12 nell’aula magna dell’Accademia dei Fisiocritici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: borsa - studio
La “borsa di studio” della Lombardia: fondi per oltre un miliardo alle università: “Sarà una spinta all’innovazione”
“Æquilibrium" chiude l'anno con uno spettacolo in piazza e borsa di studio per un'allieva
Fabiana Curzietti: è iscritta alla facoltà di Ingegneria della Federico II la vincitrice della borsa di studio Amazon
Grazie a una borsa di studio è scappato dalla guerra e ora frequenta l’ateneo del capoluogo #ilcentro Vai su Facebook
Borsa di studio per Laerte. Domenica la consegna - Il riconoscimento a Giulia Lauri, laureata in Chimica e tecnologie farmaceutiche. Segnala msn.com
Contrada della Tartuca: borsa di studio Laerte Mulinacci, domenica 12 ottobre la cerimonia di consegna - La Commissione Giudicatrice della Borsa di Studio in ricordo di Laerte Mulinacci, riunitasi il 16 settembre 2025, ha decretato come vincitrice Giulia Lauri, che ha conseguito la laurea magistrale in C ... Lo riporta radiosienatv.it