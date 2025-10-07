Borgotaro inaugurata la nuova sede del Caf CISL

Parmatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata la nuova sede del CAF CISL di Borgotaro, che si è spostata dalla vecchia collocazione ed oggi di trova in via Bottego, di fianco della sede CISL FNP. Viene così garantita la continuità del servizio e l'assistenza a tutti gli abitanti. Presenti il segretario generale CISL Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

