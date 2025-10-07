Boom per la ristorazione a Modena i ristoranti sono cresciuti del 38% in dieci anni

Modenatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ristorazione modenese sta vivendo una crescita davvero significativa. Secondo l'indagine condotta da FIEPET Confesercenti Modena, sulla base dei dati della Camera di Commercio di Modena, il territorio provinciale è passato da 1.206 imprese nel 2014 a 1.395 nel 2024, con un incremento del 16%. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: boom - ristorazione

Se dici Ferragosto dici buon cibo. Boom della ristorazione in collina

Ristorazione scolastica in crisi: boom dei prezzi alimentari mette a rischio i pasti nelle scuole. Costi schizzati del 30% dal 2019. Aziende senza tutele economiche

boom ristorazione modena ristorantiBoom per la ristorazione, a Modena i ristoranti sono cresciuti del 38% in dieci anni - Diversa invece per la situazione dei bar, che registrano una perdita del 12% delle imprese del settore ... Riporta modenatoday.it

Da locali snobbati a nuovi gioiellini. Affitti, boom per i ristoranti nel 2024 - Negli Stati Uniti, il settore della ristorazione sta guadagnando terreno come uno dei segmenti più promettenti del mercato immobiliare commerciale, soprattutto perché sempre più americani preferiscono ... Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Boom Ristorazione Modena Ristoranti