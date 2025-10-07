Dal museo nella sua casa di infanzia a Solarolo alla celebrazione a This is Me. Davide Maggio annuncia in anteprima la partecipazione di Laura Pausini allo show prodotto da Fascino e condotto da Silvia Toffanin. Ieri sono iniziate le registrazioni del programma, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 da mercoledì 15 ottobre, e oggi proseguiranno con l’atteso arrivo della cantante de La solitudine e vincitrice nel 2006 del Grammy Award. Laura sarà dunque ad una delle tre puntate di This is Me, in questa seconda edizione dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini, alle eccellenze della musica e a quelle dello sport. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - BOOM! Laura Pausini a This is Me