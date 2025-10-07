BOOM! Laura Pausini a This is Me
Dal museo nella sua casa di infanzia a Solarolo alla celebrazione a This is Me. Davide Maggio annuncia in anteprima la partecipazione di Laura Pausini allo show prodotto da Fascino e condotto da Silvia Toffanin. Ieri sono iniziate le registrazioni del programma, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 da mercoledì 15 ottobre, e oggi proseguiranno con l’atteso arrivo della cantante de La solitudine e vincitrice nel 2006 del Grammy Award. Laura sarà dunque ad una delle tre puntate di This is Me, in questa seconda edizione dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini, alle eccellenze della musica e a quelle dello sport. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: boom - laura
BOOM! Laura Pausini a This is Me
BOOM! #LauraPausini a #ThisIsMe La cantante è attesa oggi alla registrazione dello show di Silvia Toffanin, su Canale 5 dal 15 ottobre - X Vai su X
Da venerdì a domenica a Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione, diretto da Laura Angiulli, in scena “Salvami, mostro” di e con Lorenzo Balducci. Venerdì alle 19, sabato alle 20.30 e domenica alle 18. Dal boom sui social al teatro: Lorenzo Balducci porta - facebook.com Vai su Facebook
BOOM! Laura Pausini a This is Me - Davide Maggio annuncia la presenza di Laura Pausini a This is Me, lo show di Canale 5 in onda da mercoledì 15 ottobre 2025 ... Come scrive davidemaggio.it
A This Is Me arriva… Laura Pausini! - La cantante sarà ospite di Silvia Toffanin nella nuova edizione di This Is Me, in onda su Canale 5 a partire dal 15 ottobre. Segnala novella2000.it