Boom di richieste di supporto psicologico tra i giovani Pisani | Salute mentale è una priorità
Il 70,4% dei giovani italiani ha sentito negli ultimi cinque anni il bisogno di rivolgersi a uno psicologo, ma solo il 32,2% è riuscito ad avviare un percorso professionale. Un 10,4%, pur avendo cercato aiuto, non ha percepito benefici significativi, mentre il 27,8% dei ragazzi, pur avvertendo un disagio, non ha intrapreso alcun percorso di supporto, con il rischio di aggravare la propria condizione di malessere. È quanto emerge dall’Indice di Well-Fare 2025, l’indagine promossa dal Consiglio Nazionale dei Giovani con il contributo scientifico dell'Istituto EURES, che mette in evidenza un quadro in chiaroscuro delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Boom di richieste di supporto psicologico tra i giovani. Pisani: "Salute mentale è una priorità" - "Sette giovani su dieci dichiarano di aver sentito il bisogno di un supporto psicologico, ma meno di un terzo ha ...
