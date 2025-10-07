Bonus senza ISEE | ecco le agevolazioni a cui si può accedere

L’ISEE, si sa, è il passaporto principale per entrane nel mondo dei bonus e agevolazioni in Italia. Ma ci sono alcuni sostegni economici che restano disponibili anche senza l’obbligo di certificare il proprio patrimonio e reddito tramite DSU. Si tratta di contributi per famiglie, anziani, persone con disabilità, che vanno dall’assegno unico al bonus nido, passando per l’assegno sociale fino a esenzioni fiscali e sanitarie. Attenzione però: senza l’indicatore economico si accede di solito agli importi minimi, mentre per avere somme più alte è sempre necessario presentare la dichiarazione. Assegno unico universale senza ISEE: solo importi minimi. 🔗 Leggi su Panorama.it

