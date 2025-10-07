Bonus psicologo | quando iniziare una psicoterapia e quando no

Dilei.it | 7 ott 2025

In questi ultimi anni la salute mentale è entrata finalmente, e per fortuna, al centro del dibattito pubblico. Un passo ufficiale in questa direzione è stata l’istituzione del Bonus Psicologo, un contributo economico statale pensato per rendere più accessibile la psicoterapia a chi non può permettersela. Il bonus offre fino a 1.500 euro per coprire le spese delle sedute, con un importo graduato in base all’ISEE (fino a 1.500€ per ISEE sotto i 15.000€; 1.000€ tra 15.000 e 30.000€; 500€ fino a 50.000€) con un massimo di 50€ a seduta. Le domande per il 2025 possono essere inviate entro il 14 novembre tramite il sito dell’INPS. 🔗 Leggi su Dilei.it

