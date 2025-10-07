Bonus psicologo | quando iniziare una psicoterapia e quando no
In questi ultimi anni la salute mentale è entrata finalmente, e per fortuna, al centro del dibattito pubblico. Un passo ufficiale in questa direzione è stata l’istituzione del Bonus Psicologo, un contributo economico statale pensato per rendere più accessibile la psicoterapia a chi non può permettersela. Il bonus offre fino a 1.500 euro per coprire le spese delle sedute, con un importo graduato in base all’ISEE (fino a 1.500€ per ISEE sotto i 15.000€; 1.000€ tra 15.000 e 30.000€; 500€ fino a 50.000€) con un massimo di 50€ a seduta. Le domande per il 2025 possono essere inviate entro il 14 novembre tramite il sito dell’INPS. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: bonus - psicologo
Bonus psicologo 2025, manca poco: da quando si può fare domanda
Bonus psicologo 2025, salta il click day? Cosa sappiamo
Bonus psicologo 2025, manca il decreto attuativo e slitta il click day. L’appello: “Ora una legge popolare per garantirlo a tutti”
BONUS PSICOLOGO 2025 – Domande aperte fino al 14 novembre L’INPS ha pubblicato le modalità per accedere al Bonus Psicologo 2025, un sostegno concreto per chi desidera intraprendere un percorso di psicoterapia. Possono fare domanda i cittadi - facebook.com Vai su Facebook
Alta richiesta per il Bonus Psicologo: già 245.000 in due settimane. Le domande possono essere presentate fino al 14 novembre sul portale INPS. Per vedere l'intervista completa https://raiplay.it/video/2025/10/Tg1-ore-0800-del-03102025-0100d8d1-fb85- - X Vai su X
Bonus psicologo 2025, quando usciranno le graduatorie dei beneficiari? Cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bonus psicologo 2025, quando usciranno le graduatorie dei beneficiari? Segnala tg24.sky.it
Bonus psicologo, quando escono le graduatorie dei beneficiari 2025? - Vediamo quanto si deve attendere per la pubblicazione delle graduatorie. Secondo money.it