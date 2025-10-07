Bonus mamme per docenti e ATA 2025 | domande dal 7 ottobre sul SIDI Tutte le info nella NOTA MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con una nota del 6 ottobre, ha confermato anche per il 2025 la possibilità per le lavoratrici madri con tre o più figli appartenenti al personale scolastico (docenti, educatrici e ATA), nonché al ruolo dei dirigenti scolastici e del personale dell’amministrazione centrale e periferica, di richiedere l’esonero dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024 (legge n. 2132023). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

