Apre il 15 ottobre 2025 la piattaforma per richiedere i bonus destinati ai giovani che vogliano mettersi in proprio. Si tratta di due formule di contributi, già previsti dal decreto legge «Coesione», che consentono di ottenere voucher a fondo perduto e tutoraggio per avviare un’attività autonoma. I contributi si chiamano «Autoimpiego», incentivo destinato ai residenti delle regioni del Centro e del Nord Italia, e «Resto al Sud 2.0», voucher richiedibile dai residenti nelle regioni del Mezzogiorno. Ecco in cosa consistono i due bonus e come presentare la domanda da metà mese. Bonus giovani 2025, quali sono gli incentivi per avviare un’attività autonoma? . 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bonus giovani a chi si mette in proprio: domanda dal 15 ottobre 2025