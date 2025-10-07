Bonus Elettrodomestici | confronto costruttivo tra Ministero associazioni di categoria e operatori del settore
Bonus Elettrodomestici: ottimismo sulla partenza a novembre. Confronto costruttivo tra Ministero, associazioni di categoria e operatori del settore. Roma, 6 ottobre 2025 – Nella puntata odierna del Tg2 Italia-Europa delle ore 10:00, condotta da Annalisa Fantilli – attualmente alla guida del programma in sostituzione di Marzia Roncacci – è andato in onda un ampio servizio dedicato alla finestra speciale sul Bonus Elettrodomestici, con approfondimenti sulle tempistiche e sugli effetti attesi per i consumatori e il mercato. Tra gli ospiti del programma, il dott. Dario Bossi, Direttore Generale di ANCRA Confcommercio, ha illustrato i risultati dell’incontro tecnico tenutosi venerdì 4 ottobre tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, PagoPA e le principali associazioni del commercio. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: bonus - elettrodomestici
Bonus elettrodomestici 2025, quando arriva davvero. Applia Italia: “Alleggerisce le bollette e aiuta le imprese”
Bonus elettrodomestici: parte a settembre ma, attenzione ai tempi
Bonus elettrodomestici al via: quando inizia e come funziona l’incentivo
Bonus elettrodomestici fino a 200 euro, attesa per il click day. Quanto vale e chi potrà chiederlo - X Vai su X
Sky tg24. . Aperta la stagione autunnale dei bonus: tra le iniziative presenti ci sono il contributo per il sostegno psicologico, l’incentivo destinato all’acquisto di elettrodomestici, il bonus sport e la Carta “Dedicata a te”. Sono diversi gli strumenti pensati per i nucl - facebook.com Vai su Facebook
Bonus Elettrodomestici: confronto costruttivo tra Ministero, associazioni di categoria e operatori del settore - Confronto costruttivo tra Ministero, associazioni di categoria e operatori del settore ... Segnala 361magazine.com
Mobili ed elettrodomestici, i bonus del 2025 a confronto: quale conviene - I bonus mobili ed elettrodomestici messi a confronto, al fine di scegliere l'agevolazione più conveniente per le proprie esigenze. Si legge su donnaglamour.it