Bonus Elettrodomestici | confronto costruttivo tra Ministero associazioni di categoria e operatori del settore

Bonus Elettrodomestici: ottimismo sulla partenza a novembre. Confronto costruttivo tra Ministero, associazioni di categoria e operatori del settore. Roma, 6 ottobre 2025 – Nella puntata odierna del Tg2 Italia-Europa delle ore 10:00, condotta da Annalisa Fantilli – attualmente alla guida del programma in sostituzione di Marzia Roncacci – è andato in onda un ampio servizio dedicato alla finestra speciale sul Bonus Elettrodomestici, con approfondimenti sulle tempistiche e sugli effetti attesi per i consumatori e il mercato. Tra gli ospiti del programma, il dott. Dario Bossi, Direttore Generale di ANCRA Confcommercio, ha illustrato i risultati dell’incontro tecnico tenutosi venerdì 4 ottobre tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, PagoPA e le principali associazioni del commercio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

