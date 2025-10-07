Bonus elettrodomestici 2025 quando arriva il click day | chi può fare domanda e come richiederlo

C'è attesa per il click day per il bonus elettrodomestici 2025, lo sconto del 30% per l'acquisto di grandi elettrodomestici e lo smaltimento di quelli vecchi inquinanti, fino a un tetto di 100 euro (che può salire fino a 200 euro in caso di Isee inferiore a 25mila euro). Il decreto ufficiale è stato pubblicato ma mancano ancora i provvedimenti attuativi. Il contributo è sotto forma di voucher, da mostrare al venditore, e ha una scadenza: una volta emesso dovrà essere usato in fretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bonus - elettrodomestici

Bonus elettrodomestici 2025, quando arriva davvero. Applia Italia: “Alleggerisce le bollette e aiuta le imprese”

Bonus elettrodomestici: parte a settembre ma, attenzione ai tempi

Bonus elettrodomestici al via: quando inizia e come funziona l’incentivo

Arriva il Bonus elettrodomestici 2025: contributo di 200 euro con limiti ISEE e obbligo di rottamazione https://www.terremarsicane.it/arriva-il-bonus-elettrodomestici-2025-contributo-di-200-euro-con-limiti-isee-e-obbligo-di-rottamazione/ Vai su Facebook

Bonus elettrodomestici fino a 200 euro, attesa per il click day. Quanto vale e chi potrà chiederlo - X Vai su X

Arriva il Bonus elettrodomestici 2025: contributo di 200 euro con limiti ISEE e obbligo di rottamazione - Il Bonus Elettrodomestici 2025 è pronto a partire: dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) del 3 settembre, che ne definisce le rego ... Come scrive terremarsicane.it

Bonus elettrodomestici 2025, chi può ottenere fino a 200 euro (e chi 100). Cosa si può comprare, come richiederlo e il click day - Dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, si attende che il Mimit approvi i decreti attuativi che ... Segnala msn.com