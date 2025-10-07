Bonito atti persecutori contro l’ex moglie | 53enne arrestato dai Carabinieri

L’uomo, già detenuto per gravi reati contro la persona, è accusato di aver perseguitato e minacciato la ex coniuge. Il provvedimento è stato disposto dal GIP di Benevento. Nella giornata del 6 ottobre, a Bonito, i Carabinieri della locale Stazione – coordinati dalla Procura della Repubblica di Benevento – hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 53enne del posto, gravemente indiziato del reato di atti persecutori aggravati commessi in danno della ex moglie. A diffondere la notizia una comunicazione della Procura di Benevento. L’indagine dei Carabinieri di Bonito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it