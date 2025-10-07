Bonito 53enne arrestato per atti persecutori ai danni dell’ex moglie
L’uomo, recentemente tornato in libertà dopo una lunga detenzione per gravi reati contro la persona, è accusato di aver perseguitato e minacciato l’ex moglie. L’indagine è coordinata dalla Procura di Benevento.. Nella giornata di ieri, a Bonito, i Carabinieri del locale Comando Stazione – coordinati dalla Procura della Repubblica di Benevento – hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della “ misura della custodia cautelare in carcere” nei confronti di un uomo gravemente indiziato del reato di atti persecutori aggravati poiché commessi in danno della ex moglie. Il provvedimento cautelare, emesso dall’Ufficio GIP del Tribunale di Benevento, ha riguardato un 53enne di Bonito, tornato in libertà solo da alcuni mesi dopo aver scontato un lungo periodo di detenzione per gravi reati contro la persona. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
