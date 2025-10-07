Bonito 53enne arrestato per atti persecutori aggravati ai danni dell’ex moglie

Nella giornata di ieri, a Bonito, i Carabinieri del locale Comando Stazione – coordinati dalla Procura della Repubblica di Benevento – hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo gravemente indiziato del reato di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: bonito - 53enne

Dopo aver messo la parola fine al matrimonio con Isla Fisher (un divorzio da 75 milioni di dollari, reso ufficiale a giugno 2025), l’attore 53enne di #Borat sembra pronto a voltare pagina. Negli ultimi giorni, infatti, è stato paparazzato a cena con la modella di Onl Vai su Facebook

Esce dal carcere e perseguita l'ex moglie, 53enne torna in cella - Esce dal carcere dove era stato ristretto per le minacce e lo stalking nei confronti dell'ex moglie ma viene nuovamente arrestato perché riprende a perseguitare la donna. Scrive ilmattino.it

Arrestato un 53enne veronese latitante dal 2023: era fuggito in Catalogna dopo la condanna per bancarotta fraudolenta, truffa e tentata rapina - Un italiano 53enne, ricercato da novembre del 2023, è stato rintracciato e catturato a Tossa del Mar, una località balneare della Catalogna, in Spagna, dove si ... Secondo msn.com