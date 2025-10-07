Bonifici istantanei al via le nuove regole | cosa cambia dal 9 ottobre

La rivoluzione del pagamento a distanza, immediato e più sicuro entra nel vivo. Da giovedì 9 ottobre tutte le banche europee dovranno dare la possibilità di fare bonifici istantanei e di controllare in tempo reale i dati inseriti, così da accertare la corrispondenza tra beneficiario e iban. Lo. 🔗 Leggi su Today.it

Dal 9 ottobre l'Europa compie un passo storico nei pagamenti digitali: entrano in vigore i bonifici istantanei con l'obbligo per banche e istituti di offrire la verifica del beneficiario. La misura riguarda tutti i bonifici, istantanei e ordinari, e punta a ridurre errori e fro

Bonifici istantanei per tutti: scatta l'obbligo per le banche, ecco cosa cambia. #bonifici #bonificoistanteo #banche #economymagazine

