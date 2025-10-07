Bonelli e Fratoianni Avs ad Arezzo per sostenere la candidatura di Romizi

Arezzonotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata aretina quella di lunedì 6 ottobre per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. I leader di Alleanza Verdi Sinistra sono stati ad Arezzo dove hanno preso parte a un evento del partito alla Borsa Merci in piazza Risorgimento. L’appuntamento ha visto la partecipazione di Dario Danti, segretario. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bonelli - fratoianni

Gli alleati scaricano Matteo Ricci: il M5S cancella l’evento elettorale, Fratoianni e Bonelli s’imboscano in attesa di tempi migliori

Compagni tremate, Luxuria sta tornando. Pronta a ricandidarsi per la “gioia” di Bonelli e Fratoianni

Avs presenta la “Sblocca stipendi”, Fratoianni e Bonelli: “Adeguiamo i salari all’inflazione. Pd e M5s? Si uniscano a noi”

bonelli fratoianni avs arezzoTour toscano per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni - TOSCANA: Nel rush finale verso le elezioni regionali in Toscana, i leader di Avs hanno un'agenda fitta di appuntamenti a sostegno di Eugenio Giani ... Lo riporta toscanamedianews.it

Calabria,Bonelli-Fratoianni(Avs): coalizione cambi passo, unità non basta - Vogliamo ringraziare innanzitutto Giuseppe Tridico per la generosità e la passione con cui h ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bonelli Fratoianni Avs Arezzo