Bonelli e Fratoianni Avs ad Arezzo per sostenere la candidatura di Romizi

Giornata aretina quella di lunedì 6 ottobre per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. I leader di Alleanza Verdi Sinistra sono stati ad Arezzo dove hanno preso parte a un evento del partito alla Borsa Merci in piazza Risorgimento. L’appuntamento ha visto la partecipazione di Dario Danti, segretario. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it