Bonelli e Fratoianni Avs ad Arezzo per sostenere la candidatura di Romizi
Giornata aretina quella di lunedì 6 ottobre per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. I leader di Alleanza Verdi Sinistra sono stati ad Arezzo dove hanno preso parte a un evento del partito alla Borsa Merci in piazza Risorgimento. L’appuntamento ha visto la partecipazione di Dario Danti, segretario. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Gli alleati scaricano Matteo Ricci: il M5S cancella l’evento elettorale, Fratoianni e Bonelli s’imboscano in attesa di tempi migliori
Compagni tremate, Luxuria sta tornando. Pronta a ricandidarsi per la “gioia” di Bonelli e Fratoianni
Avs presenta la “Sblocca stipendi”, Fratoianni e Bonelli: “Adeguiamo i salari all’inflazione. Pd e M5s? Si uniscano a noi”
Canale 3. . Questo pomeriggio, i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli erano presenti a Siena per un evento in vista delle elezioni regionali - facebook.com Vai su Facebook
Silvia Salis direzione Fratoianni e Bonelli. Prima della Leopolda si ferma da Avs a Roma. E si prende gli applausi Di Francesca Martelli - X Vai su X
Tour toscano per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni - TOSCANA: Nel rush finale verso le elezioni regionali in Toscana, i leader di Avs hanno un'agenda fitta di appuntamenti a sostegno di Eugenio Giani ... Lo riporta toscanamedianews.it
Calabria,Bonelli-Fratoianni(Avs): coalizione cambi passo, unità non basta - Vogliamo ringraziare innanzitutto Giuseppe Tridico per la generosità e la passione con cui h ... Riporta msn.com