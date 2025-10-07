Bonansea festeggia la vittoria della Juventus Women contro il Benfica | La squadra matura partita dopo partita volevamo a tutti i costi vincere Salvai se lo merita sul nuovo format…

Bonansea festeggia la vittoria della Juventus Women: tutte le dichiarazioni dell’esterno bianconero. Una vittoria sofferta, di carattere, che lancia nel migliore dei modi l’avventura europea. Al termine della vittoria in rimonta per 2-1 contro il Benfica, l’attaccante della Juventus Women, Barbara Bonansea, ha analizzato la partita, sottolineando la grande reazione della squadra e dedicando un pensiero speciale all’eroina di serata, Cecilia Salvai. JUVENTUS WOMEN BENFICA RESOCONTO PAROLE – «L’inizio di gara non è stato buono, ma probabilmente la rete incassata ci ha permesso di entrare in partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonansea festeggia la vittoria della Juventus Women contro il Benfica: «La squadra matura partita dopo partita, volevamo a tutti i costi vincere. Salvai se lo merita, sul nuovo format…»

In questa notizia si parla di: bonansea - festeggia

Claudio Bonansea. Orchestra I Roeri · Cinquant'anni. Un felice ricordo personale per il cinquantesimo anno di fondazione della Pro Loco di Bricherasio tenutosi lo scorso anno con le iniziative promosse dall’Ente. - facebook.com Vai su Facebook

Premiazione Juventus Women, la festa dopo la conquista della Serie A Women’s Cup continua! FOTO e VIDEO dopo la vittoria contro la Roma - Premiazione Juventus Women, la festa dopo la conquista della Serie A Women’s Cup: tutti i post pubblicati sulla feste delle bianconere La gioia incontenibile per una vittoria storica, condivisa in tem ... Scrive juventusnews24.com

Bonansea: "Siamo qui per dare il massimo. E' una Juve che sta unita e lotta per raggiungere i risultati" - Ad un'oretta dal fischio d'inizio della finale della Serie A Women's Cup 2025, l'attaccante della Juventus Femminile, Barbara Bonansea, ha inquadrato la sfida contro ... Come scrive tuttojuve.com