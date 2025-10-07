Bombe alle case popolari di Latina stanziati 500mila euro per le ristrutturazioni gli immobili Ater

Dopo una serie di esplosioni che hanno colpito immobili Ater a Latina, la Regione Lazio stanzia 500mila euro per i lavori di ripristino. L’assessore Ciacciarelli annuncia anche nuove case per le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

bombe case popolari latinaQuei legami tra estorsioni e bombe - Nelle scale delle case popolari di viale Nervi vicine al condominio danneggiato dall’ultima bomba vivono sia il padre del 25enne vittima di estorsione che un nipote del trafficante di via Darsena ... Secondo latinaoggi.eu

