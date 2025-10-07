Bolognina senza pace 18enne arrestato per droga | cocaina e hashish al parco

Bologna, 7 ottobre 2025 - Un controllo di routine in un parco della Bolognina si è trasformato in un arresto per droga. I carabinieri della stazione Bologna Navile, impegnati in un servizio mirato alla prevenzione dello spaccio, hanno fermato un 18enne bolognese già noto alle forze dell’ordine, che si trovava seduto su una panchina con atteggiamento sospetto. L’identificazione e la successiva perquisizione hanno confermato i sospetti dei militari: il giovane aveva con sé 720 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Poco distante, nascosti in due involucri di cellophane, sono stati trovati quasi 20 grammi di cocaina e oltre 34 grammi di hashish, segnale di una probabile attività di spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bolognina senza pace, 18enne arrestato per droga: cocaina e hashish al parco

In questa notizia si parla di: bolognina - pace

Italia, Bologna Anche oggi la bandiera della pace a s. Maria della pietà strappata (non è stata bruciata: è un progresso) - X Vai su X

Nel cuore di Bologna, scopriamo un antico angolo di pace... #emiliaromagnasegreta Vai su Facebook

Bolognina, il medico in prima linea: “Intorno a noi solo spacciatori. E la sera non esce più nessuno” - Bologna, 8 settembre 2025 – Pusher e ‘vedette’ a ogni angolo, spaccio alla luce del sole, garage e cantine dei residenti usate come dormitori da senzatetto e sbandati, ingresso dei palazzi occupati da ... Come scrive ilrestodelcarlino.it