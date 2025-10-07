Bologna scontri in centro tra manifestanti e forze dell' ordine
Scontri in centro a Bologna tra manifestanti e forze dell'ordine in via Rizzoli, all'altezza di piazza Re Enzo. Gli agenti devono difendersi con gli scudi e utilizzare un idrante per disperdere chi ancora era rimasto in strada per la manifestazione dei Giovani Palestinesi per il 7 ottobre (formalmente vietata). Qualcuno riferisce che sia volata pure qualche manganellata. Poco prima c'era stato un altro fronteggiamento in uscita da piazza Maggiore verso via dei Pignattari. Un megafono, sponda attivisti, aveva invitato a indietreggiare i poliziotti. Poi gli attivisti si sono diretti verso le Due torri, cantando "Bella ciao". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: bologna - scontri
Sciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera
L'Italia si ferma per Gaza. A Milano scontri in stazione (VIDEO). A Bologna i manifestanti...
Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, autostrada bloccata a Bologna
LE NOTIZIE DEL GIORNO - Scontri e tensioni da Torino a Milano, da Bologna a Ferrara, tra manifestanti e forze dell'ordine - facebook.com Vai su Facebook
Scontri sulla Tangenziale di Bologna: Lacrimogeni e Oggetti Lanciati tra Manifestanti e Forze dell'Ordine http://dlvr.it/TNSJn8 ? - X Vai su X
Bologna, scontri in centro tra manifestanti e forze dell'ordine - Scontri in centro a Bologna tra manifestanti e forze dell’ordine in via Rizzoli, all’altezza di piazza Re Enzo. Lo riporta iltempo.it
Bologna, scontri tra i manifestanti dei Giovani palestinesi e la polizia: idranti in piazza. «Corteo non autorizzato» - Alcuni dei manifestanti giunti in Piazza del Nettuno al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare il 7 ottobre si sono seduti davanti ai poliziotti in tenuta antisommossa ... Riporta ilmessaggero.it