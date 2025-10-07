bologna scontri alla manifestazione dei giovani palestinesi

Serata difficile per Bologna. Tra le piazze Maggiore e Nettuno nel tardo pomeriggio si sono radunati una cinquantina di Giovani Palestinesi, che sono arrivati allo scontro con la polizia. Gli agenti hanno prima sequestrato microfoni e amplificatori. La risposta dei manifestanti, che via via sono aumentati di numero, è stata: «Vergogna, vergogna». Tra gli attivisti si sono aggiunti anche militanti di Cambiare Rotta e Potere al Popolo. Gli agenti, circa 200, hanno cercato di non farli muovere in corteo, su ordine della questura, chiudendo gli accessi in piazza Maggiore. Tra i cori dei manifestanti anche «Gaza libera dal fiume fino al mare» e «Palestina libera». 🔗 Leggi su Lettera43.it

