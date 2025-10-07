Bologna scontri alla manifestazione dei Giovani Palestinesi
Serata difficile per Bologna. Tra le piazze Maggiore e Nettuno nel tardo pomeriggio si sono radunati una cinquantina di Giovani Palestinesi, che sono arrivati allo scontro con la polizia. Gli agenti hanno prima sequestrato microfoni e amplificatori. La risposta dei manifestanti, che via via sono aumentati di numero, è stata: «Vergogna, vergogna». Tra gli attivisti si sono aggiunti anche militanti di Cambiare Rotta e Potere al Popolo. Gli agenti, circa 200, hanno cercato di non farli muovere in corteo, su ordine della questura, chiudendo gli accessi in piazza Maggiore. Tra i cori dei manifestanti anche «Gaza libera dal fiume fino al mare» e «Palestina libera». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: bologna - scontri
Sciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera
L'Italia si ferma per Gaza. A Milano scontri in stazione (VIDEO). A Bologna i manifestanti...
Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, autostrada bloccata a Bologna
#Bologna, scontri in Via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore, in occasione del raduno organizzato dai Giovani Palestinesi per il 7 ottobre. Le forze dell'ordine hanno usato anche gli idranti per disperdere i giovani, dopo che si sono verificate un paio di cariche. - X Vai su X
LE NOTIZIE DEL GIORNO - Scontri e tensioni da Torino a Milano, da Bologna a Ferrara, tra manifestanti e forze dell'ordine - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, manifestazione Giovani Palestinesi: cariche polizia, idranti e scontri - Il raduno nell’anniversario dell’attacco di Hamas a Israele era stato vietato dal Questore e anche il Comune aveva chiesto che non si svolgesse. Come scrive tg24.sky.it
Bologna, scontri tra i manifestanti dei Giovani palestinesi e la polizia: idranti in piazza. «Corteo non autorizzato» - Alcuni dei manifestanti giunti in Piazza del Nettuno al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare il 7 ottobre si sono seduti davanti ai poliziotti in tenuta antisommossa ... Riporta ilmessaggero.it