Bologna manifestazione Giovani Palestinesi | cariche polizia idranti e scontri
A Bologna alcune centinaia di manifestanti si sono radunati a partire dalle 19.30 in piazza del Nettuno, dove era prevista la manifestazione dei Giovani Palestinesi in ricordo dell'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Il raduno è degenerato in tafferugli. Scontri in Via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore, tra i manifestanti e le forze dell'ordine che hanno usato anche gli idranti per disperdere i giovani accorsi. Ci sono state un paio di cariche. Gli idranti sono stati azionati in Via Ugo Bassi: si sono formati vari fronti con manifestanti che sono scappati da una parte all'altra dell'area a ridosso di Piazza Del Nettuno e Piazza Maggiore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Traffico paralizzato a Bologna per la manifestazione, il bilancio: “Camion in ritardo di ore e rischio penali”
Bologna, manifestazione contro Comune per aver vietato concerto del russo Romanovsky: musica in streaming e cartelli contro censura - VIDEO
Bologna, manifestazione contro Comune per aver vietato concerto dell'ucraino filorusso Romanovsky: musica in streaming e cartelli contro censura - VIDEO
Bologna, scontri tra i manifestanti dei Giovani palestinesi e la polizia: idranti in piazza. «Corteo non autorizzato» - Alcuni dei manifestanti giunti in Piazza del Nettuno al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare il 7 ottobre si sono seduti davanti ai poliziotti in tenuta antisommossa
Manifestazioni pro Palestina: la diretta video da Bologna e Torino - A Bologna pro Pal in piazza in occasione del 7 ottobre nonostante lo stop di Prefettura.