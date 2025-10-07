Bologna manifestazione Giovani Palestinesi | cariche polizia idranti e scontri

A Bologna alcune centinaia di manifestanti si sono radunati a partire dalle 19.30 in piazza del Nettuno, dove era prevista la manifestazione dei Giovani Palestinesi in ricordo dell'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Il raduno è degenerato in tafferugli. Scontri in Via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore, tra i manifestanti e le forze dell'ordine che hanno usato anche gli idranti per disperdere i giovani accorsi. Ci sono state un paio di cariche. Gli idranti sono stati azionati in Via Ugo Bassi: si sono formati vari fronti con manifestanti che sono scappati da una parte all'altra dell'area a ridosso di Piazza Del Nettuno e Piazza Maggiore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

