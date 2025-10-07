Bologna manifestazione 7 ottobre | attivisti accerchiati e bloccati dalla polizia
(LaPresse) Nonostante il divieto della Questura, del sindaco, di esponenti politici e del Viminale, alcuni attivisti con bandiere palestinesi si sono ritrovati alle 19:30 in piazza del Nettuno, a Bologna, per la manifestazione “Viva il 7 ottobre, viva la resistenza”. Il ministro dell’Interno Piantedosi ha definito l’iniziativa “apologia di terrorismo”. L’evento, organizzato dal gruppo ‘I Giovani Palestinesi’, è durato pochi minuti: qualche parola al megafono e poi l’intervento immediato delle forze dell’ordine che hanno circondato i partecipanti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
