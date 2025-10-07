Bologna Jazz Festival Un viaggio nel suono fra passato e modernità

Tra ricerca, funk e omaggi sentimentali alla tradizione, l’edizione 2025 del Bologna Jazz Festival è immaginata come un viaggio del suono che porta il passato nella modernità, dimostrando quanto il jazz sia capace ancora di raccontare la cultura urbana. Tra teatri e club la programmazione è scandita da grandi nomi al fianco di giovani talenti. Inaugurazione il 10 ottobre, replica l’11 (dopo l’aperitivo il 9 nel WP Store con Matteo Scaioli che mixa vecchi vinili con due grammofoni) all’Auditorium Manzoni con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Vince Mendoza con lo spettacolo Jazz on Film. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna Jazz Festival. Un viaggio nel suono fra passato e modernità

SULLIVAN FORTNER TRIO “BJF” 17 ottobre 2025 ore 22:00 Concerto in collaborazione con Bologna Jazz Festival Sullivan Fortner (piano) Tyrone Allen II (bass) Kayvon Gordon (drums) I tickets sono acquistabili direttamente all’ingresso del club d Vai su Facebook

Giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 18, il WP Store di Bologna ospiterà l'aperitivo inaugurale di Bologna Jazz Festival 2025, con la presentazione della capsule collection WP x Bologna Jazz Festival