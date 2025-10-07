Bologna i 10 eventi imperdibili della settimana fino al 12 ottobre
Olly canterà all'Unipol Arena e la città vibrerà con il Robot Festival. Ma ci saranno anche le visite guidate alla scoperta dei canali, un festival dedicato al cinema e molto altro. Ecco gli appuntamenti più importanti in città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: bologna - imperdibili
Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi imperdibili della settimana
Bologna, gli eventi imperdibili della settimana di Ferragosto 2025
Cosa fare a Bologna dal 18 al 24 agosto: guida agli eventi imperdibili della settimana
La Be Leader Conference 2025 è l’evento esclusivo dedicato ai professionisti del network Be Leader. Due tappe imperdibili: 9 ottobre a Bologna e 21 ottobre a Napoli. Giornate di formazione e confronto con esperti del settore, per acquisire strumenti concre - facebook.com Vai su Facebook
I 10 eventi imperdibili a Bologna nella settimana dal 29 settembre al 5 ottobre - Nella settimana della festa patronale ecco che parte il mese dedicato alla birra e ai festival a tema Oktoberfest. Secondo ilrestodelcarlino.it
Festival of Ecological Imagination ai Giardini Margherita - Le Serre dei Giardini Margherita (via Castiglione 134) ospitano un programma di performance artistiche, labora ... Scrive ilrestodelcarlino.it