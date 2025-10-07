Bologna Holm | 40 minuti di panico dal dentista ma dice che così non avrò più infortuni

Calcionews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le dichiarazioni dell’esterno svedese Nella costante ricerca della forma fisica perfetta, un calciatore è disposto a tutto, anche a percorrere strade decisamente fuori dal comune. È la storia di Emil Holm, terzino svedese del Bologna, la cui battaglia contro i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bologna holm 40 minuti di panico dal dentista ma dice che cos236 non avr242 pi249 infortuni

© Calcionews24.com - Bologna, Holm: «40 minuti di panico dal dentista, ma dice che così non avrò più infortuni»

In questa notizia si parla di: bologna - holm

Verso Roma-Bologna, Italiano sorride: Holm non preoccupa e Bernardeschi ci prova

Bologna in emergenza verso la Roma: stop per Holm, a rischio il debutto all’Olimpico

Verso Roma-Bologna, Italiano senza Holm: lesione al bicipite sinistro

bologna holm 40 minutiBologna, Holm: «40 minuti di panico dal dentista, ma dice che così non avrò più infortuni» - Le dichiarazioni dell’esterno svedese Nella costante ricerca della forma fisica perfetta, un calciatore è di ... calcionews24.com scrive

bologna holm 40 minutiHolm dal dentista per curare l’infortunio muscolare ai flessori: “Sono stati 40 minuti di panico” - Il difensore del Bologna ha raccontato di essersi sottoposto a un intervento odontoiatrico per risolvere i problemi muscolari: “Il dentista mi ha detto che così non avrò più infortuni”. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bologna Holm 40 Minuti