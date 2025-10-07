Bologna Francesca Albanese cittadina onoraria | le reazioni i dubbi a sinistra e gli attacchi della destra e non solo

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 7 ottobre 2025 – Non si placano le reazioni sul riconoscimento della cittadinanza onoraria di Bologna alla relatrice speciale dell’Onu  Francesca Albanese  con una delibera approvata ieri dalla maggioranza in Consiglio comunale, con la maggioranza compatta (25 voti favorevoli), ma anche all’interno del centrosinistra sotto le Due Torri c’è chi, come la consigliera dem Cristina Ceretti, ha votato “per rispetto e responsabilità verso la maggioranza” ma ha sperato “di sentire parole di distanza da Hamas ”, esprimendo solidarietà al sindaco di Reggio Emilia, fischiato quando cita gli ostaggi israeliani e bacchettato pubblicamente da Albanese sul palco del teatro Valli (per poi far seguire le scuse). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

bologna francesca albanese cittadina onoraria le reazioni i dubbi a sinistra e gli attacchi della destra e non solo

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, Francesca Albanese cittadina onoraria: le reazioni, i dubbi a sinistra e gli attacchi della destra (e non solo)

In questa notizia si parla di: bologna - francesca

Francesca Albanese sarà ospite a Bologna

Francesca Albanese a Bologna, gente in coda fuori da Làbas per la relatrice Onu

Francesca Albanese a Bologna: standing ovation al Labas e cittadinanza di Marzabotto | VIDEO

bologna francesca albanese cittadinaFrancesca Albanese, la cittadinanza onoraria del Comune di Bologna fa discutere - Polemiche dopo la decisione di conferire l'onorificenza alla relatrice dell'Onu sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati ... Lo riporta avvenire.it

bologna francesca albanese cittadinaCittadinanza onoraria a Francesca Albanese: approvata in consiglio comunale tra polemiche e accuse - Pd e centrosinistra favorevoli, centrodestra contro: durissime le parole di Cavedagna (FdI) ... Riporta bolognatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Francesca Albanese Cittadina