Bologna Francesca Albanese cittadina onoraria | le reazioni i dubbi a sinistra e gli attacchi della destra e non solo
Bologna, 7 ottobre 2025 – Non si placano le reazioni sul riconoscimento della cittadinanza onoraria di Bologna alla relatrice speciale dell’Onu Francesca Albanese con una delibera approvata ieri dalla maggioranza in Consiglio comunale, con la maggioranza compatta (25 voti favorevoli), ma anche all’interno del centrosinistra sotto le Due Torri c’è chi, come la consigliera dem Cristina Ceretti, ha votato “per rispetto e responsabilità verso la maggioranza” ma ha sperato “di sentire parole di distanza da Hamas ”, esprimendo solidarietà al sindaco di Reggio Emilia, fischiato quando cita gli ostaggi israeliani e bacchettato pubblicamente da Albanese sul palco del teatro Valli (per poi far seguire le scuse). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
