Bologna cariche e idranti contro i manifestanti per il 7 ottobre | Il corteo non è autorizzato

Ildifforme.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In poco tempo, la situazione è degenerata e in via Rizzoli, poco fuori da Piazza Maggiore, si sono verificati scontri tra polizia e forze dell'ordine. Ci sono state un paio di cariche e gli agenti hanno utilizzato gli idranti contro i manifestanti per cercare di spingerli a retrocedere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

bologna cariche e idranti contro i manifestanti per il 7 ottobre il corteo non 232 autorizzato

© Ildifforme.it - Bologna, cariche e idranti contro i manifestanti per il 7 ottobre: “Il corteo non è autorizzato”

In questa notizia si parla di: bologna - cariche

Sciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera

Sciopero per Gaza, cariche della polizia e lanci di lacrimogeni a Bologna: otto manifestanti fermati

Sciopero generale, la diretta: Milano, idranti della polizia. A Bologna cariche in autostrada

bologna cariche idranti controScontri alla manifestazione dei Giovani palestinesi a Bologna, idranti e cariche al corteo non autorizzato - Scontri a Bologna per la manifestazione del 7 ottobre: idranti, cariche e corteo non autorizzato. Scrive virgilio.it

Scontri al corteo per Gaza a Bologna: idranti contro i manifestanti e barricate in pieno centro - Diversi i fronti aperti tra polizia e manifestanti, respinti dagli agenti antisommossa mentre cercavano di aprirsi varchi dalla piazza blindata. Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Cariche Idranti Contro