Bologna blindata per la manifestazione dei Giovani Palestinesi
Città sotto stretta sorveglianza per la manifestazione indetta dai Giovani Palestinesi nell'anniversario dell'attacco del 7 ottobre. L'evento è stato vietato con provvedimento del Questore e confermato dal Prefetto, ma gli organizzatori hanno annunciato che scenderanno comunque in piazza.
Alta tensione a Bologna: la stazione blindata, scontri con i manifestanti
Alta tensione a Bologna: la stazione blindata, scontri con i manifestanti | VIDEO
Termini blindata, a Napoli i pro-Pal bloccano la circolazione dei treni, presidi a Milano e Bologna
Bologna, il corteo per Gaza e la Palestina: «Migliaia di partecipanti». Stazione blindata e un cassonetto bruciato in zona universitaria
Piazze blindate per l'anniversario del 7 ottobre, a Bologna manifestazione pro Pal vietata. Piantedosi: "Attenzione alta" - La volontà di ricordare le vittime torna a intrecciarsi con il tema della sicurezza e con la paura di nuove tensioni.
Manifestazione Pro Pal oggi a Bologna, l'appello dell'assessora: "No al corteo, rispettate l'ordinanza" - Nonostante il no di Comune, Questura e Viminale i 'Giovani Palestinesi' hanno decidere di scendere in piazza per partecipare all'iniziativa' Viva il 7 ottobre, viva la resistenza' prevista per questa ...