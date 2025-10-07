Bologna blindata per la manifestazione dei Giovani Palestinesi

Città sotto stretta sorveglianza per la manifestazione indetta dai Giovani Palestinesi nell’anniversario dell’attacco del 7 ottobre. L’evento è stato vietato con provvedimento del Questore e confermato dal Prefetto, ma gli organizzatori hanno annunciato che scenderanno comunque in piazza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it