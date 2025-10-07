Bologna approvata cittadinanza onoraria a Francesca Albanese per tutela dei diritti umani ma la destra insorge | Strategia per prendere voti

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La delibera è passata con 25 voti favorevoli e 9 contrari. Sul riconoscimento della cittadinanza, la destra ha fatto muro, definendo la decisione come "vergognosa" Il Consiglio comunale di Bologna si è detto favorevole al conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatric. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

bologna approvata cittadinanza onoraria a francesca albanese per tutela dei diritti umani ma la destra insorge strategia per prendere voti

© Ilgiornaleditalia.it - Bologna, approvata cittadinanza onoraria a Francesca Albanese per "tutela dei diritti umani", ma la destra insorge: "Strategia per prendere voti"

In questa notizia si parla di: bologna - approvata

bologna approvata cittadinanza onorariaCittadinanza onoraria a Francesca Albanese: approvata in consiglio comunale tra polemiche e accuse - Pd e centrosinistra favorevoli, centrodestra contro: durissime le parole di Cavedagna (FdI) ... Scrive bolognatoday.it

bologna approvata cittadinanza onorariaFrancesca Albanese, la cittadinanza onoraria del Comune di Bologna fa discutere - Polemiche dopo la decisione di conferire l'onorificenza alla relatrice dell'Onu sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati ... Secondo avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Approvata Cittadinanza Onoraria